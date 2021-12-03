ООН назвала продукты, которые больше всего подорожали в мире. Фото: uk-legal.od.ua

https://racurs.ua/n163936-oon-nazvala-produkty-kotorye-bolshe-vsego-podorojali-v-mire.html

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Подорожание продуктов питания на рынках мира происходит последние четыре месяца.

Цены растут под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию. В ноябре этого года индекс продовольственных цен составил 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2% превысив показатель в октябре 2021 года. Значение этого индекса оказалось на 27,3% выше показателя ноября 2020 года. Об этом сообщает ФАО — продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

В организации отмечают, что больше всего в цене в ноябре выросла молочная продукция — индекс вырос на 3,4% по сравнению с октябрем. При этом в прошлом месяце сохранялся импортный спрос на сливочное масло и сухое молоко. Индекс цен на зерновые культуры в ноябре вырос относительно октября на 3,1%. В годовом выражении он увеличился на 23,2%.

Индекс цен на сахар в ноябре был на 1,4% выше, чем в октябре и почти на 40% превысил уровень в ноябре прошлого года. Сахар дорожает вследствие роста цена на этанол. Несмотря на это, значительное подорожание сахара сдерживают большие объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы по экспорту сахара из Таиланда.

В ООН отмечают, что мясо подешевело — индекс упал на 0,9%. Это объясняется тем, что мировые котировки свинины стали ниже из-за сокращения закупок Китаем, а баранина резко подешевела в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Стабильными остались цены на говядину и мясо птицы.

Напомним, в ООН заявили, что в мире впервые за 20 лет выросло количество людей, живущих за чертой бедности. Такое ухудшение связано прежде всего с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, борьба с которой негативно сказалась на экономиках стран мира.