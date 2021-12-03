ООН назвала продукти, які найбільше подорожчали у світі. Фото: uk-legal.od.ua

https://racurs.ua/ua/n163936-oon-nazvala-produkty-yaki-naybilshe-podorojchaly-u-sviti.html

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Подорожчання харчових продуктів на ринках світу відбувається останні чотири місяці.

Ціни ростуть під впливом активного попиту на пшеницю та молочну продукцію. У листопаді цього року індекс продовольчих цін становив 134,4 пункту, досягнувши найвищого рівня з червня 2011 року та на 1,2% перевищивши показник у жовтні 2021 року. Значення цього індексу виявилося на 27,3% вищим за показник листопада 2020 року. Про це повідомляє ФАО — продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

В організації зазначають, що найбільше в ціні в листопаді зросла молочна продукція — індекс зріс на 3,4% у порівняні з жовтнем. При цьому у минулому місяці зберігався імпортний попит на вершкове масло та сухе молоко. Індекс цін на зернові культури у листопаді зріс відносно жовтня на 3,1%. У річному вираженні він збільшився на 23,2%.

Індекс цін на цукор у листопаді був на 1,4% вищим, ніж у жовтні та майже на 40% перевищив рівень у листопаді минулого року. Цукор дорожчає внаслідок зростання ціна на етанол. Попри це, значне подорожчання цукру стримують великі обсяги поставок з Індії та сприятливі прогнози щодо експорту цукру з Таїланду.

В ООН зазначають, що м’ясо подешевшало — індекс впав на 0,9%. Це пояснюється тим, що світові котирування свинини стали нижчими через скорочення закупівель Китаєм, а баранина різко подешевшала у зв’язку зі збільшенням експортних поставок з Австралії. Стабільними залишилися ціни на яловичину та м’ясо птиці.

Нагадаємо, в ООН заявили, що у світі вперше за 20 років зросла кількість людей, які живуть за межею бідності. Таке погіршення пов’язане передусім з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, боротьба з якою негативно позначилася на економіках країн світу.