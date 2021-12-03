Курс гривны снова снизился

https://racurs.ua/n163938-nbu-snova-snizil-kurs-grivny-detali.html

Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 3 декабря, снизил курс гривны к иностранным валютам.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

По состоянию на сегодняшний день, курс гривны к доллару США составляет 27,2933 грн/долл. Таким образом, за сутки курс украинской национальной валюты по отношению к доллару снизился на 6 копеек.

Курс гривны по отношению к евро также снизился — до 30,9438 грн за евро против 30,8443 грн за евро вчера, 2 декабря.

Также упал курс гривны по отношению к российскому рублю — до 0,3703 грн/руб. против 0,3683 грн/руб. за прошедшие сутки.

Напомним, в НБУ ослабление гривны в последнее время связывают с ростом спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологическими факторами, такими как накопление на границе с Украиной войск страны-агрессора.