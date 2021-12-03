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Ракурс
Курс гривны снова снизился

НБУ снова снизил курс гривны — детали

3 дек 2021, 09:40
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Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня, 3 декабря, снизил курс гривны к иностранным валютам.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

По состоянию на сегодняшний день, курс гривны к доллару США составляет 27,2933 грн/долл. Таким образом, за сутки курс украинской национальной валюты по отношению к доллару снизился на 6 копеек.

Инфографика: НБУ

Курс гривны по отношению к евро также снизился — до 30,9438 грн за евро против 30,8443 грн за евро вчера, 2 декабря.

инфографика: НБУ

Также упал курс гривны по отношению к российскому рублю — до 0,3703 грн/руб. против 0,3683 грн/руб. за прошедшие сутки.


Инфографика: НБУ

Напомним, в НБУ ослабление гривны в последнее время связывают с ростом спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологическими факторами, такими как накопление на границе с Украиной войск страны-агрессора.

Источник: Ракурс


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