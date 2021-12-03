Через загрозу поширення штаму Omicron Україна запроваджує нові правила перетину кордону

https://racurs.ua/ua/n163940-shtam-omicron-v-ukrayini-zaprovadyly-novi-pravyla-peretynu-kordonu.html

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В Україні відсьогодні, 3 грудня, набули чинності нові правила перетину державного кордону, запроваджені через загрозу поширення небезпечної мутації коронавірусу SARS-CoV-2 — вперше виявленого на півдні Африки штаму Omicron.

Відповідні новації передбачені ухваленими Кабміном вчора, 2 грудня, змінами до постанови «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Рішення уряду вносить такі зміни:

на період дії карантину забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві та перебували на їхній території не менше семи днів протягом останніх 14 днів;

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві та перебували на їхній території не менше семи днів протягом останніх 14 днів, підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації. Строк самоізоляції становить 14 днів та розпочинається з моменту перетину держкордону та не може бути припинений раніше.

Зазначається, що заборона на в’їзд з вказаних африканських країн не розповсюджується на іноземців та осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівників іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, а також інших категорій іноземців та осіб без громадянства за погодженням з МЗС.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили небезпечну особливість штаму Omicron.