Снігу по коліна випало в Карпатах. Фото: istock

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Погода в Карпатах стала по-справжньому зимовою — в Івано-Франківській області на станції Пожижевська насипало 45 см снігу.

Рятувальники попередили про ожеледицю й ризик сходження лавин. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Яремче висота снігового покрову становить 24 см, у Коломиї — 20 см, в Івано-Франківську — 13 см, на метеостанції «Долина» насипало 23 см снігу. На горі Піп Іван Чорногірський видимість обмежена 40−50 м, падає сніг.

На Прикарпатті через сильний сніг та ожеледицю оголосили штормове попередження. Повідомляють про 1 рівень небезпечності, жовтий.

Сьогодні в Україні синоптики прогнозують ожеледицю та снігопади на півночі країни, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Вдень у Києві та області також можлива ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, дорожня спецтехніка працювала на трасах Прикарпаття зночі. Наразі покриття трас мокре, місцями — засніжене.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 8 грудня передбачає дощі у більшості регіонів, крім південного сходу. На Одещині очікується значний дощ, у північних та Вінницькій областях — дощ з мокрим снігом. На заході країни — переважно сніг.