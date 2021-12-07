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Ракурс
В Україні 8 грудня очікується дощ та сніг

Дощі та сніг у більшості регіонів — погода в Україні на 8 грудня (КАРТА)

7 гру 2021, 17:02
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Погода в Україні 8 грудня передбачає дощі у більшості регіонів, крім південного сходу. На Одещині очікується значний дощ, у північних та Вінницькій областях — дощ з мокрим снігом. На заході країни — переважно сніг.

Крім того, у північних, а також Вінницькій та Черкаській областях очікується ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. У західних, північних та Вінницькій областях можлива ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря на заході країни вночі становитиме −3…−8°, вдень — 0…-5°, на півночі, а також у Вінничині та Закарпатті очікується температура повітря −3…+2 вночі та вдень. На решті території температура повітря становитиме +2…+7° вночі та +5…+10° вдень (на Херсонщині та в Криму — до +13°).

Температура повітря в Європі о 14.00 8 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде похмурою, протягом доби очікується сніг з дощем. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах +0…-2°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 8 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде похмурою, протягом доби очікується сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −4…−6°, вдень — піднімуться до −1…−3°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 8 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде похмурою, вдень та вночі дощитиме. Температура повітря вночі становитиме +6…+8°, вдень — +7…+9°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 8 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність та невеликий дощ в другій половині дня. Термометри вночі покажуть +3…+5°, вдень — +6…+8°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 8 грудня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 8 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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