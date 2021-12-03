Зима 2021–2022 років очікується досить теплою, фото:

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В Україні зима 2021−2022 років може бути теплішою ніж зазвичай, проте з дефіцитом опадів.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла про це в інтерв’ю виданню «Факти».

За словами Балабух, грудень може бути теплішим на 1−2°, ніж у період 1993−2016 років, а січень і лютий — вже на 2−3°.

Отже, існує висока ймовірність того, що вже в лютому буде весняна погода, — наголосила вона.

Балабух додала, що вже цієї осені випала недостатня кількість опадів і взимку тенденція може продовжитися.

Нинішньої зими у нас цілком можливий дефіцит опадів, — наголосила вона.

Крім того, українцям слід очікувати дефіциту снігу.

Через глобальне потепління все більша частина опадів взимку випадає у вигляді дощу, а не снігу. Сніговий покрив якщо і утворюється, то, як правило, не назавжди. Це проблема, адже наші річки мають переважно снігове живлення. Якщо снігу не буде, загостриться проблема забезпечення водою, — додала Балабух.



За словами метеоролога, розрахунки показують, що в цьому році на погоду в Україні впливатиме не тільки гребінь Азорського антициклону, а й антициклони, які, ймовірно, будуть утворюватися на Близькому Сході та Балканах.

Джерело: «Факти»