Зима 2021–2022 годов ожидается достаточно теплой

https://racurs.ua/n163965-vesna-uje-v-fevrale-ukrainu-ojidaet-teplaya-zima.html

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В Украине зима 2021−2022 годов может быть теплее обычного, однако с дефицитом осадков.

Заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала в интервью изданию «Факты».

По словам Балабух, декабрь может быть теплее на 1−2°, чем в период 1993—2016 годов, а январь и февраль — уже на 2−3°.

Следовательно, существует высокая вероятность того, что уже в феврале будет весенняя погода, — подчеркнула она.

Балабух добавила, что уже этой осенью выпало недостаточное количество осадков, и зимой тенденция может продолжиться.

Нынешней зимой у нас вполне возможен дефицит осадков, — подчеркнула она.

Кроме того, украинцам следует ждать дефицита снега.

Из-за глобального потепления все большая часть осадков зимой выпадает в виде дождя, а не снега. Снежный покров если и появляется, то, обычно, не навечно. Это проблема, ведь наши реки имеют преимущественно снежное питание. Если снега не будет, обострится проблема снабжения водой, — добавила Балабух.



По словам метеоролога, расчеты показывают, что в этом году на погоду в Украине будет влиять не только гребень Азорского антициклона, но и антициклоны, которые будут образовываться на Ближнем Востоке и Балканах.

Источник: «Факты»