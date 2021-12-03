Новый год в Киеве. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n163964-novyy-god-v-kieve-vlasti-poobeschali-samyy-bolshoy-vertep-v-evrope.html

Ракурс

Новый год в Киеве будут праздновать с размахом — елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.

Также на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать ярмарочный городок. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, праздничные локации будут обустроены в Центральном парке культуры и отдыха Киева.

Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади посвящена рождественской ночи, когда родился Иисус Христос. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тыс. украшений. Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток. Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха, там посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.

«Ракурс» сообщал, что 16 декабря в Киеве заработают 14 праздничных локаций. Новогодние елки будут установлены во всех районах города.