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Ракурс
Новый год в Киеве. Фото: 24 канал

Новый год в Киеве — власти пообещали самый большой вертеп в Европе

3 дек 2021, 15:54
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Новый год в Киеве будут праздновать с размахом — елка на Софийской и новогодние локации будут работать с 16 декабря по 16 января.

Также на Софийской площади и Владимирском проезде будет работать ярмарочный городок. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Кроме того, праздничные локации будут обустроены в Центральном парке культуры и отдыха Киева.

Тема этого года главной праздничной локации на Софийской площади посвящена рождественской ночи, когда родился Иисус Христос. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Планируется, что этот вертеп будет самым большим в Европе. Новогоднее дерево будут украшать 10 тыс. украшений. Вокруг елки разместят фотозоны, детские игрушки, мастерскую, музей новогодних украшений, сцену.


Вокруг памятника Богдану Хмельницкому разместят каток. Также на площади разместят теплую арт-зону для отдыха, там посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды.

«Ракурс» сообщал, что 16 декабря в Киеве заработают 14 праздничных локаций. Новогодние елки будут установлены во всех районах города.

Источник: Ракурс


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