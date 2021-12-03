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Ракурс
Диабет. Фото: istock

Уровень сахара в крови поднимается во время ковида — объяснение врача

3 дек 2021, 15:39
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Уровень глюкозы в крови может подскочить при заражении коронавирусом.

Чаще всего с этим сталкиваются пациенты с метаболическим синдромом и с избыточным весом. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram.

По его словам, во время ковида желательно сдавать анализ на глюкозу в динамике — особенно, если вы начали принимать стероидные гормоны (дексаметазон, медрол, солумедрол).


После коронавируса уровень глюкозы часто возвращается в норму, но больным с избыточным весом и метаболическим синдромом нужно быть на контроле у ​​эндокринолога.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине имеет высокие показатели заболеваемости. По мнению эпидемиолога, в протоколе лечения не хватает препаратов, которые лечат коронавирус при первых симптомах.

Источник: Ракурс


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