Уровень сахара в крови поднимается во время ковида — объяснение врачаhttps://racurs.ua/n163963-uroven-sahara-v-krovi-podnimaetsya-vo-vremya-kovida-obyasnenie-vracha.htmlРакурс
Уровень глюкозы в крови может подскочить при заражении коронавирусом.
Чаще всего с этим сталкиваются пациенты с метаболическим синдромом и с избыточным весом. Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram.
По его словам, во время ковида желательно сдавать анализ на глюкозу в динамике — особенно, если вы начали принимать стероидные гормоны (дексаметазон, медрол, солумедрол).
После коронавируса уровень глюкозы часто возвращается в норму, но больным с избыточным весом и метаболическим синдромом нужно быть на контроле у эндокринолога.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине имеет высокие показатели заболеваемости. По мнению эпидемиолога, в протоколе лечения не хватает препаратов, которые лечат коронавирус при первых симптомах.