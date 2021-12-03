Ошибки при лечении коронавируса в Украине озвучил эпидемиолог. Фото: dyvys.info

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Коронавирус в Украине имеет высокие показатели заболеваемости. По мнению эпидемиолога, в протоколе лечения не хватает препаратов, которые лечат коронавирус при первых симптомах.

Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета имени Богомольца Владимир Широбоков в комментарии «УНН».

К сожалению, в протоколе не хватает препаратов, помогающих в лечении при появлении первых симптомов болезни. Думаю, если такие препараты будут включены в протокол, то это будет основным спасением для пациентов с коронавирусом, — сообщил он.

Также эксперт отметил, что при появлении первых симптомов следует сразу сдавать ПЦР-тест и начинать раннее лечение коронавирусной инфекции.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 декабря, обнаружили у 13 тыс. 777 граждан. Среди новых инфицированных 1 тыс. 279 детей и 222 медицинских работника. Госпитализировать вчера пришлось 2 тыс. 992 человек, а умерли от болезни 509 инфицированных. Преодолеть ковид сумели 22 тыс. 893 человека.

Ранее лечить коронавирус в Украине разрешили еще двумя препаратами. Кабмин добавил «Молнупиравир» и «Ритонавир» в список средств, используемых для лечения COVID-19.

Лекарства можно использовать для лечения взрослых. Речь идет о пациентах, не требующих дополнительного кислорода и имеющих повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса.

Источник: «УНН»