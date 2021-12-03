Помилки в лікуванні коронавірусу в Україні озвучив епідеміолог. Фото: dyvys.info

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Коронавірус в Україні має високі показники захворюваності. На думку епідеміолога, у протоколі лікування не вистачає препаратів, які лікують коронавірус при перших симптомах.

Про це розповів доктор медичних наук, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені Богомольця Володимир Широбоков в коментарі «УНН».

На жаль, в протоколі не вистачає препаратів, які допомагають у лікуванні при появі перших симптомів хвороби. Думаю, якщо такі препарати включать у протокол, то це буде основним порятунком для пацієнтів з коронавірусом, — повідомив він.

Також експерт зазначив, що при появі перших симптомів треба одразу здавати ПЛР-тест та розпочинати раннє лікування коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 2 грудня, виявили у 13 тис. 777 громадян. Серед нових інфікованих 1 тис. 279 дітей та 222 медичних працівники. Госпіталізувати вчора довелося 2 тис. 992 осіб, а померли від хвороби 509 інфікованих. Подолати ковід зуміли 22 тис. 893 особи.

Раніше лікувати коронавірус в Україні дозволили ще двома препаратами. Кабмін додав «Молнупіравір» та «Ритонавір» до переліку засобів, які використовуються для лікування COVID-19.

Ліки можна використовувати для лікування дорослих. Йдеться про пацієнтів, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу.

Джерело: «УНН»