Карантин в Україні – в яких регіонах найгірша епідситуація. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n163951-karantyn-v-ukrayini-v-yakyh-regionah-naygirsha-epidsytuaciya.html

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Карантин в Україні залишається суворим у багатьох областях через складну епідеміологічну ситуацію.

Станом на 3 грудня в «червоній» зоні перебувають Київ та 18 областей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Наразі в жодному регіоні не перевищено показник завантаженості ліжок з киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19. Загалом в Україні цей показник складає 43,2% при визначеному граничному рівні у 65%.

До «червоної» зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

На жовтому рівні епіднебезпеки перебувають Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. На помаранчевому рівні — Закарпатська та Полтавська області.

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, по країні складає 456 на 100 тис. населення. В Києві рівень захворюваності — 592 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській — 744 та Миколаївській областях — 648 на 100 тис. населення.

Станом на 2 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 53,1, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено у дев’яти регіонах країни.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 2 грудня, виявили у 13 тис. 777 громадян. Серед нових інфікованих 1 тис. 279 дітей та 222 медичних працівники. Госпіталізувати вчора довелося 2 тис. 992 осіб, а померли від хвороби 509 інфікованих. Подолати ковід зуміли 22 тис. 893 особи.