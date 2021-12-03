На Вінниччині перекинулася цистерна з аміаком, фото: ДСНС

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Поблизу Вінниці у ДТП потрапила автоцистерна зі скрапленим аміаком ємністю близько 19 тонн.

Наразі рятувальники здійснюють відкачування небезпечної речовини, повідомляє прес-служба ДСНС Вінницької області.

Інцидент стався сьогодні, 3 грудня, на Черкаському шосе Вінниці на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка-Луганськ-Ізварине.

Повідомлення про аварію до рятувальників надійшло о 6.23, роботи з перекачування аміаку з цистерни розпочалися о 9.40.

Зазначається, що в роботах, зокрема, задіяні Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення та дев’ять одиниць спецтехніки.

Аварія сталася через те, що 50-річний водій автоцистерни, який рухався в напрямку Хмельницького, близько 6.00 не впорався з керуванням та допустив зіткнення з відбійником, після чого вантажівка перекинулася, повідомляє видання VinBazar.

Водія госпіталізували з травмою голови, він перебуває у свідомості.

Зазначається, що в результаті аварії інших постраждалих немає, також не сталося витоку хімікату.

Джерело: VinBazar, ДСНС