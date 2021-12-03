Цистерна с 19 тоннами аммиака перевернулась вблизи Винницы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163950-cisterna-s-ammiakom-perevernulas-vblizi-vinnicy-foto-video.htmlРакурс
Вблизи Винницы в ДТП попала автоцистерна со сжиженным аммиаком емкостью около 19 тонн.
В настоящее время спасатели производят откачку опасного вещества, сообщает пресс-служба ГСЧС Винницкой области.
Инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Черкасском шоссе Винницы на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино.
Сообщение об аварии к спасателям поступило в 6.23, работы по перекачке аммиака из цистерны начались в 9.40.
В работах, в частности, задействованы Аварийно-спасательный отряд специального назначения и девять единиц спецтехники.
Авария произошла из-за того, что 50-летний водитель автоцистерны, двигавшийся в направлении Хмельницкого, около 6.00 не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником, после чего грузовик перевернулся, сообщает издание VinBazar.
Водитель госпитализирован с травмой головы, он находится в сознании.
Отмечается, что в результате аварии других пострадавших нет, также не произошло утечки химиката.
Источник: VinBazar, ГСЧС