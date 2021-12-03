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Ракурс
В Винницкой области перевернулась цистерна с аммиаком, фото: ГСЧС

Цистерна с 19 тоннами аммиака перевернулась вблизи Винницы (ФОТО, ВИДЕО)

3 дек 2021, 12:46
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Вблизи Винницы в ДТП попала автоцистерна со сжиженным аммиаком емкостью около 19 тонн.

В настоящее время спасатели производят откачку опасного вещества, сообщает пресс-служба ГСЧС Винницкой области.

Инцидент произошел сегодня, 3 декабря, на Черкасском шоссе Винницы на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино.

Сообщение об аварии к спасателям поступило в 6.23, работы по перекачке аммиака из цистерны начались в 9.40.

В работах, в частности, задействованы Аварийно-спасательный отряд специального назначения и девять единиц спецтехники.

Авария произошла из-за того, что 50-летний водитель автоцистерны, двигавшийся в направлении Хмельницкого, около 6.00 не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником, после чего грузовик перевернулся, сообщает издание VinBazar.

Водитель госпитализирован с травмой головы, он находится в сознании.

Отмечается, что в результате аварии других пострадавших нет, также не произошло утечки химиката.

В Винницкой области перевернулась цистерна с аммиаком, фото: ГСЧС


Источник: VinBazar, ГСЧС

Источник: Ракурс


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