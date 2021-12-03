Новые цены на проезд в Киеве анонсировал Кличко. Фото: КГГА

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Цены на проезд в общественном транспорте Киева вырастут.

Подорожание проезда произойдет после окончания отопительного сезона в столице. То есть уже в середине марта городские власти могут принять такое решение. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу «Киев».

По словам градоначальника, тарифы будут отличаться в зависимости от того, является ли пассажир владельцем карты киевлянина. Жители столицы заплатят за билет в общественном транспорте 12 грн, жители Киевской области — 14 грн, а иногородние — 20 грн.

При этом мэр не объяснил, какой будет считаться цена на проезд для тех жителей Киева, кто не имеет прописки в столице. Добавил, что скидки для льготников сохранятся, а также право некоторых льготных категорий населения на бесплатный проезд.

Напомним, в ноябре киевские власти опубликовали проект распоряжения о повышении стоимости проездных билетов в столице. В документе отмечалось, что обычный проездной без ограничений количества поездок будет стоить 2 тыс. 990 грн, против цены в 1,3 тыс. грн, которая действует сейчас.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в общественном транспорте Киева не будут расти до конца отопительного сезона. Этот вопрос не будет рассматриваться даже несмотря на то, что столица оказалась в трудной экономической ситуации из-за подорожания энергоносителей.