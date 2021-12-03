Основные причины смертности населения Украины назвали ученые

COVID-19 занял третье место в списке причин смерти украинцев. Фото: РБК

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Коронавирус занял третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в структуре причин смерти граждан Украины.

Окончательные оценки по смертности от COVID-19 можно будет дать лишь после завершения пандемии. Во время эпидемии люди умирают и по другим причинам, потому что больницы не могут оказать своевременную помощь, а пациенты не могут добраться до медпунктов. Об этом сообщила пресс-служба Национальной академии наук Украины со ссылкой на заместителя директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Александра Гладуна.

Кроме того, Гладун отметил, что среди главных демографических проблем — стремительное старение общества и половой дисбаланс в пользу женщин.

У нас выше, чем в Европе, смертность и ниже рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля лиц пожилого возраста. Хотя на карте Европы Украина на самом деле не такая уж и старая страна. Например, у нас лиц старше 60 лет — примерно 23%. А в Португалии, скажем, эти же 23% — это лица в возрасте 65 лет и более, — рассказал эксперт.

В Институте спрогнозировали, что к концу XXI в. население Украины сократится до 22 млн. Ученые говорят, что пока неизвестно, как остановить этот процесс. Отмечают, что в странах Европы проблему сокращения количества населения решают с помощью мигрантов.

Исследователи не исключают, что Украина будет интересовать мигрантов из бывших республик Советского Союза, Кавказа и азиатских стран. Потоки мигрантов позволят стабилизировать численность населения.

Напомним, в ООН заявляли, что население Украины сокращается одним из самых быстрых в мире темпов. Основными причинам сокращения численности населения в Украине называли низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянный рост масштабов внешней миграции.