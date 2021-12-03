Основні причини смертності населення України назвали науковці

COVID-19 посів третє місце в списку причин смерті українців. Фото: РБК

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Коронавірус посів третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань у структурі причин смерті громадян України.

Остаточні оцінки щодо смертності від COVID-19 можна буде дати лише після завершення пандемії. Під час епідемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медпунктів. Про це повідомила прес-служба Національної академії наук України з посиланням на заступника директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН Олександра Гладуна.

Крім того, Гладун відзначив, що серед головних демографічних проблем — стрімке старіння суспільства та статевий дисбаланс на користь жінок.

У нас вища, ніж у Європі, смертність, і нижча народжуваність. І за рахунок зменшення кількості народжень зростає частка осіб похилого віку. Хоча на мапі Європи Україна насправді не така вже й стара країна. Наприклад, у нас осіб старших 60-ти років — приблизно 23%. А в Португалії, скажімо, ці ж 23% — це особи у віці 65 років і більше, — розповів експерт.

В Інституті спрогнозували, що до кінця ХХІ ст. населення України скоротиться до 22 млн. Науковці кажуть, що поки невідомо, як зупинити цей процес. Зазначають, що в країнах Європи проблему скорочення кількості населення вирішують за допомогою мігрантів.

Дослідники не виключають, що Україна цікавитиме мігрантів із колишніх республік Радянського Союзу, Кавказу та азійських країн. Потоки мігрантів дозволять стабілізувати чисельність населення.

Нагадаємо, в ООН заявляли, що населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів. Основними причинами скорочення чисельності населення в Україні називали низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст масштабів зовнішньої міграції.