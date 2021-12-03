У лобіювання «Північного потоку-2» вкладалися мільйони доларів, фото: RT

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На лобіювання у США газогону Nord Stream 2, покликаного напряму сполучити Росію та Німеччину та применшити стратегічне значення України, з часу початку його спорудження у 2017 році витрачаються мільйони доларів, що ускладнює внесення санкцій проти проти нього до закону США про фінансування національної оборони на 2022 рік.

Про це йдеться у розслідуванні організації OpenSecrets, яка відстежує фінансування виборчих кампаній, а також справи, пов’язані з лобіюванням.

Так, компанія Nord Stream-2, який повністю належить російській державній енергетичній компанії «Газпром», витратив майже 2,5 млн дол. на лобіювання лише за перші три квартали поточного року.

А загалом з 2017 року іноземні компанії-партнери «Північного потоку-2» витратили понад 14,2 млн дол. з 2017 року.

Попри те, що Nord Stream належить російській державній компанії, Кремль наполягає на тому, що газопровід є «комерційним проектом», а прихильники газогону зареєстровані відповідно до «Закону про розкриття інформації про лобіювання» замість «Закону про реєстрацію іноземних агентів», що дозволяє приховати від громадськості деталі, з якими державними чиновниками зустрічалися лобісти, — наголошують в OpenSecrets.

За інформацією OpenSecrets, для просування Nord Stream 2 залучалися, зокрема, такі лобісти:

понад 4,5 млн дол. США було заплачено лобістській фірмі Roberti Global, якою керує донор демократів і лобіст Вінсент Роберті;

BGR Group було заплачено близько 1,3 млн доларів за лобіювання колишнього співробітника комітету Конгресу в закордонних справах Вокера Робертса;

європейські компанії-партнери «Газпрому» найняли лобістів з McLarty Inbound для просування відповідної позиції Держдепартаменту й Ради національної безпеки США. Компанії було заплачено понад 840 тис. дол. США у 2020 році та 600 тис. дол. за перші три квартали 2021 року.

Зазначається, що найбільше дискусій в Сенаті США останнім часом точилося саме довкола накладення санкцій на компанію-оператора Nord Stream 2 AG. Представники опозиційної Республіканської партії і наполягають на включенні норми про санкції до законопроєкту і звинувачують лідера сенатської більшості від демократів Чака Шумера в тому, що він не дає можливості проголосувати за відповідні поправки.

Президент США Джо Байден у травні скасував санкції проти газопроводу Nord Stream 2, попри те що вони отримали двопартійну підтримку. Держсекретар Ентоні Блінкен тоді пояснював це рішення тим, що воно покликане «відновити відносини з союзниками і партнерами в Європі».

Кілька днів тому Блінкен та інші посадовці адміністрації Байдена закликали сенаторів зняти санкційні заходи щодо Nord Stream 2.

Раніше нижня палата американського Конгресу — Палата представників за двопартійної підтримки ухвалила поправку, яка передбачає запровадження санкції щодо газогону Nord Stream 2 без можливості відхилення їх адміністрацією. Проте цей закон ще має бути схвалений Сенатом і підписаний президентом.

Джерело: OpenSecrets