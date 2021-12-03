В лоббирование «Северного потока-2» вкладывались миллионы долларов, фото: RT

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На лоббирование в США газопровода Nord Stream 2, призванного напрямую соединить Россию и Германию и уменьшить стратегическое значение Украины, с момента начала его постройки в 2017 году тратятся миллионы долларов, что затрудняет внесение санкций против него в закон США о финансировании национальной обороны на 2022 год.

Об этом говорится в расследовании организации OpenSecrets, отслеживающей финансирование избирательных кампаний, а также дела, связанные с лоббированием.

Так, компания Nord Stream-2, полностью принадлежащая российской государственной энергетической компании «Газпром», потратила почти 2,5 млн дол. на лоббирование только за первые три квартала текущего года.

В целом же с 2017 года иностранные компании-партнеры «Северного потока-2» потратили более 14,2 млн дол. с 2017 года.

Несмотря на то, что Nord Stream принадлежит российской государственной компании, Кремль настаивает на том, что газопровод является «коммерческим проектом», а сторонники газопровода зарегистрированы в соответствии с «Законом о раскрытии информации о лоббировании» вместо «Закона о регистрации иностранных агентов», что позволяет скрыть от общественности детали, с которыми государственными чиновниками встречались лоббисты, — подчеркивают в OpenSecrets.

По информации OpenSecrets, для продвижения Nord Stream 2 привлекались, в частности, следующие лоббисты:

свыше 4,5 млн. дол. США были заплачены лоббистской фирме Roberti Global, которой руководит донор демократов и лоббист Винсент Роберти;

BGR Group было заплачено около 1,3 млн долларов за лоббирование бывшего сотрудника комитета Конгресса по иностранным делам Уокера Робертса;

европейские компании-партнеры «Газпрома» наняли лоббистов из McLarty Inbound для продвижения соответствующей позиции Госдепартамента и Совета национальной безопасности США. Компании было заплачено более 840 тыс. дол. США в 2020 году и 600 тыс. дол. за первые три квартала 2021 года.

Отмечается, что больше всего дискуссий в Сенате США в последнее время велось именно вокруг наложения санкций на компанию-оператора Nord Stream 2 AG. Представители оппозиционной Республиканской партии и настаивают на включении нормы о санкциях в законопроект и обвиняют лидера сенатского большинства от демократов Чака Шумера в том, что он не позволяет проголосовать за соответствующие поправки.

Президент США Джо Байден в мае отменил санкции против газопровода Nord Stream 2, несмотря на то, что они получили двухпартийную поддержку. Госсекретарь Энтони Блинкен тогда объяснял это решение тем, что оно призвано «возобновить отношения с союзниками и партнерами в Европе».

Несколько дней назад Блинкен и другие чиновники администрации Байдена призвали сенаторов снять санкционные меры по Nord Stream 2.

Ранее нижняя палата американского Конгресса — Палата представителей при двухпартийной поддержке приняла поправку, предусматривающую введение санкции в отношении газопровода Nord Stream 2 без возможности отклонения их администрацией. Однако этот закон еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

Источник: OpenSecrets