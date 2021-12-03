Шмыгаль прокомментировал аварию на Бурштынской ТЭС Ахметова. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/n163946-shmygal-prokommentiroval-avariu-na-burshtynskoy-tes-ahmetova.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, прокомментировал произошедшую на Бурштынской ТЭС аварию, которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Он не ответил на вопрос, почему экологическую инспекцию не допустили на производство за последние два года. Об этом Шмыгаль рассказал во время выступления в Верховной Раде.

Касательно технологической аварии на ТЭС — это прорыв трубы в котле, который не связан с недопуском инспекции. Четверо человек пострадали, двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще два человека в состоянии средней тяжести, — рассказал он, добавив, что вопрос «на контроле правительства».

Недопуск экоинспеции к проверкам прокомментировал и.о. министра охраны окружающей среды Руслан Стрелец. По его словам, это системная проблема, над которой работают в ведомстве. Он надеется, что законопроект № 3091 попадет во второе чтение и поможет инспекторам проводить проверки.

Напомним, масштабная авария произошла на одной из ТЭС Украины, связанной с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Радио Свобода» «Схемы» и «Центра противодействия коррупции», обнародованном 2 декабря.

В начале ноября жители Бурштына в Ивано-Франковской области сообщили об аварии на местной ТЭС. Речь идет о Бурштынской ТЭС — одном из самых крупных загрязнителей на континенте и единственной станции, которая экспортирует электроэнергию в Европейский Союз.

У компании Ахметова ДТЭК подтвердили прорыв «обычного коллектора с водой, который не несет угрозы окружающей среде». Вместе с тем Государственную экологическую инспекцию на территорию ТЭС для проверки не пустили.