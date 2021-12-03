Новые санкции против России Зеленский обсудил с премьером Канады

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: офис президента

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Ракурс

Усилить давление на Российскую Федерацию необходимо в случае новой агрессии против Украины.

Это отметили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора. Стороны обсудили необходимость наработки механизмов усиления экономического, политического и санкционного давления на Россию. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Поддержка Канады особенно важна и заметна в течение последних восьми лет, когда Канада решительно выступает против агрессии со стороны РФ, — заявил украинский президент.

Глава государства рассказал заокеанскому партнеру о ситуации на границах Украины. Зеленский отметил, что именно в этот период с визитом в Киеве находится начальник Штаба обороны Вооруженных сил Канады.

На Банковой отметили, что лидеры были единодушны в оценках угроз безопасности в Украине и вокруг нее, в частности связанных с риском дестабилизации общественно-политической ситуации. Говорили о том, что важно скоординировать реакции на поддержку Украины со стороны международного демократического сообщества.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует ответить на агрессию Российской Федерации санкциями.