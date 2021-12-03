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Ракурс
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо. Фото: Офіс президента

Нові санкції проти Росії Зеленський обговорив з прем'єром Канади

3 гру 2021, 11:26
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Посилити тиск на Російську Федерацію необхідно у разі нової агресії проти України.

На цьому наголосили президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час телефонної розмови. Сторони обговорили необхідність напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Підтримка Канади особливо важлива й помітна протягом останніх восьми років, коли Канада рішуче виступає проти агресії з боку РФ, — заявив український президент.

Глава держави розповів заокеанському партнеру про ситуацію на кордонах України. Зеленський відзначив, що саме в цей період з візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.


На Банковій зазначили, що лідери були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Говорили про те, що важливо скоординувати реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс планує відповісти на агресію Російської Федерації санкціями.

Джерело: Ракурс


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