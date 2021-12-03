Дату нападу Росії на Україну назвав міністр оборони. Фото: Слово і діло

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися в кінці січня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов’язковим.

За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими. Про це глава відомства заявив під час виступу у Верховній Раді.

Росія впродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль. Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів. Потім особливий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання, — пояснив Резніков.

Сумарна кількість військ на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні в ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис. осіб.

Резніков додав, що Росія вже почала зимові навчання поблизу України, активізувала розвідку, перевіряє зв’язок та здійснює заходи з маскування.

Міністр оборони заявив, що Україна найбільш зацікавлена в дипломатичному сценарії врегулювання.

Жодних силових провокацій з нашого боку бути не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч, — зазначив він.

Нагадаємо, що вторгнення Росії до України оцінив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, РФ уже стягнула не оборонну військову техніку до українських кордонів. Серед техніки є ракетні комплекси та обладнання для блокування радіозв’язку.