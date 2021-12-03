Дату нападения России на Украину назвал министр обороны. Фото: Слово и дело

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Вторжение России в Украину может произойти в конце января, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Эскалация является вероятным сценарием, но не является обязательным.

По его словам, украинская разведка изучает все сценарии, включая самые худшие. Об этом глава ведомства заявил во время выступления в Верховной Раде.

Россия за год применяет тактику своеобразных волн. Состоялась концентрация войск недалеко от наших границ. Потом особый состав отводился в места неизменной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание, — объяснил Резников.

Суммарное количество войск на территории Российской Федерации, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы в эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

Резников добавил, что Россия уже начала зимние учения вблизи Украины, активизировала разведку, проверяет связь и осуществляет мероприятия по маскировке.

Министр обороны заявил, что Украина заинтересована в дипломатическом сценарии урегулирования.

Никаких силовых провокаций с нашей стороны быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор, — отметил он.

Напомним, вторжение России в Украину оценил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, РФ уже стянула необоронную военную технику к украинским границам. Среди техники есть ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи.