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Вторжение России в Украину оценил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, РФ уже стянула необоронную военную технику к украинским границам.

Среди техники есть ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи. Об этом Кулеба рассказал изданию «Delfi».

В частности, Россия отказывается проводить саммиты и министерские встречи, а потому переговорные форматы оказались заблокированными. Также Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать на всей территории Донбасса. Конфликт в Украине может произойти и из-за газового кризиса, давления России на энергорынок и усилий по завершению сертификации газопровода «Северный поток-2».

Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них «на столе», — заявил Кулеба.

Сейчас Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отговорить Россию от выбора в пользу вторжения. Этого не достичь уступками, а только мощной политикой сдерживания, считают в Министерстве иностранных дел.

Война не прекращается с 2014 года и носит волнообразный характер. Я не знаю, будет ли это последняя волна и россияне в конце концов отведут силы, будет ли это продолжаться годами. Не нужно пытаться угадать, что думает Путин, это бесполезное дело. Мы работаем над тем, чтобы быть сильными и продолжаем упорно защищать нашу землю и ценности, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не останется в стороне, если западные страны «развяжут войну» на Донбассе или на российской границе.