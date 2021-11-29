КСУ призвали не приводить к присяге назначенных Зеленским судей

https://racurs.ua/n163735-ksu-prizvali-ne-privodit-k-prisyage-naznachennyh-zelenskim-sudey.html

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26 ноября президент подписал указы о назначении двух судей Конституционного суда в отсутствие соответствующих вакансий в КСУ. Ранее в этом году Владимир Зеленский упразднил указы о назначении двух судей КСУ.

Судья КСУ не может быть уволен из-за отмены акта о его назначении, поэтому сейчас вакантных должностей судей КСУ нет, — считают представители более десяти аналитических и общественных организаций, которые обратились в КСУ с требованием не допустить присяги Оксаны Грищук и Александра Петришина.

Они утверждают, что назначение новых судей Конституционного суда при отсутствии соответствующих вакансий по квоте президента подрывает легитимность конституционного состава и деятельности КСУ в целом.

Отметим, что в расписании заседаний КСУ на этой неделе вопрос приведения к присяге новых судей пока отсутствует.

Отмена назначения судей КС Тупицкого и Касминина является неконституционной. Легитимность суда теперь зависит исключительно от его судей, которые могут предотвратить углубление кризиса и воздержаться от приведения к присяге новых судей, пока не появятся соответствующие вакансии, — говорится в заявлении Центра политико-правовых реформ, Антикоррупционного штаба, Центра прав человека, движения «ЧЕСТНО», Центра противодействия коррупции, Автомайдана, StateWatch и других.

В этих структурах считают: несмотря на то, что к судьям Тупицкому и Касминину у общества есть серьезные вопросы, они остаются судьями КС, пока не истекут сроки их полномочий (май и сентябрь 2022 года соответственно), или пока их не уволит сам Конституционный суд.

Напомним, что Большая палата Верховного суда 17 ноября отказалась остановить производство по делу по иску отстраненного указом президента Украины главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Офис президента просил остановить рассмотрение дела о законности его увольнения.

Тупицкий судится с Зеленским об отмене указа от 27 марта. Тогда президент упразднил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого на должность судьи КСУ.

В Конституционном суде находится дело о правомерности отстранения Тупицкого от должности судьи КСУ, а вот вопрос о правомерности отмены указа о его назначении на должность рассмотрят одновременно и Верховный, и Конституционный суды.

19 октября Конституционный суд открыл производство по делу по представлению 49 нардепов о соответствии Конституции Украины указов президента Украины, отстранявших судей Тупицкого и Касминина.