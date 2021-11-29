КСУ закликали не приводити до присяги призначених Зеленським суддів

https://racurs.ua/ua/n163735-ksu-zaklykaly-ne-pryvodyty-do-prysyagy-pryznachenyh-zelenskym-suddiv.html

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26 листопада президент підписав укази про призначення двох суддів Конституційного суду за відсутності відповідних вакансій у КСУ. Раніше цього року Володимир Зеленський скасував укази про призначення двох суддів КСУ.

Суддя КСУ не може бути звільнений через скасування акту про його призначення, тому зараз вакантних посад суддів КСУ немає, — вважають представники понад десяти аналітичних та громадських орагнізацій, які звернулися до КСУ з вимогою не допустити складення присяги Оксаною Грищук та Олександром Петришиним.

Вони переконують, що призначення нових суддів Конституційного суду за відсутності відповідних вакансій за квотою президента підриває легітимність конституційного складу та діяльності КСУ загалом.

Відзначимо, що у розкладі засідань КСУ цього тижня питання приведення до присяги нових суддів поки відсутнє.

Скасування призначення суддів КС Тупицького і Касмініна є неконституційним. Призначені президентом особи ще не набули повноважень суддів КСУ, тому легітимність суду залежить виключно від його суддів, які можуть запобігти поглибленню кризи і утриматися від приведення до присяги новопризначених суддів, допоки не з’являться відповідні вакансії, — йдеться у заяві Центру політико-правових реформ, Антикорупційного штабу, Центру прав людини, Руху «ЧЕСНО», Центру протидії корупції, Автомайдану, StateWatch та інших.

У цих структурах вважають: попри те, що до суддів Тупицького і Касмініна у суспільства є серйозні питання, вони залишаються суддями КС, допоки не закінчаться строки їхніх повноважень (травень та вересень 2022 року відповідно), або поки їх не звільнить з посад сам Конституційний суд.

Нагадаємо, що Велика палата Верховного суду 17 листопада відмовилася зупинити провадження у справі за позовом відсотороненого указом президента України голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Офіс президента просив зупинити розгляд справи про законність звільнення Тупицького.

Тупицький судиться із Зеленським щодо скасування указу від 27 березня. Тоді президент скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького на посаду судді КСУ.

Наразі у Конституційному суді перебуває справа про правомірність відсторонення Тупицького від посади судді КСУ, а от питання про правомірність скасування указу про його призначення на посаду розглянуть одночасно і Верховний, і Конституційний суди.

19 жовтня Конституційний суд відкрив провадження у справі за поданням 49 нардепів щодо відповідності Конституції України указів президента України, які відсторонювали Тупицького та Касмініна.