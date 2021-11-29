Эрдоган предложил Путину саммит по Донбассу, в Кремле вспомнили об «ихтамнет»

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Ракурс

Турция готова выступить посредником между Россией и Украиной по поводу войны на Донбассе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркменистан.

Президента цитирует телеканал NTV. Эрдоган в Туркменистане встретился с коллегой из Ирана Ибрагимом Райси в закрытом для печати режиме.

В России уже заявили, что не видят смысла в формате переговоров с участием Турции. Спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия не является стороной конфликта, а потому переговоры должны проходить между Украиной и так называемыми «республиками» Донбасса.

Россия не является стороной конфликта по Донбассу. Найти пути решения проблемы будет невозможно, — ответил Песков журналистам, интересовавшимся возможностью трехстороннего саммита.

По логике Кремля сторонами конфликта выступают Киев и представители самопровозглашенных республик.

В конце сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский на встрече с Эрдоганом в формате тет-а-тет в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН передал ему перечень из 450 находящихся в России украинских заключенных.

Лидер Украины просил турецкого президента похлопотать за них перед Путиным. Впоследствии Зеленский на пресс-конференции сообщил, что список был передан российской стороне.