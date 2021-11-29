Ердоган запропонував Путіну саміт по Донбасу, у Кремлі згадали про “іхтамнєт”

https://racurs.ua/ua/n163719-erdogan-zaproponuvav-putinu-samit-po-donbasu-u-kremli-zgadaly-pro-ihtamniet.html

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Туреччина готова виступити посередником між Росією та Україною щодо війни на Донбасі.

Пор це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Ми багато разів обговорювали ці питання з дружньою Росією і особливо з паном Путіним. Ми готові до посередництва, проводячи переговори як з Україною, так і з паном Путіним. Ми хотіли б брати участь у вирішенні цього питання, — сказав Ердоган турецьким журналістам у літаку, повертаючись на батьківщину після візиту до Туркменії.

Президента цитує телеканал NTV. Ердоган у Туркменістані зустрівся з колегою з Ірану Ібрагімом Райсі у закритому для преси режимі.

У Росії вже заявили, що не бачать сенсу у форматі переговорів за участю Туреччини. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Росія не є стороною конфлікту, а тому переговори мають відбуватися між Україною і так званими «республіками» Донбасу.

Росія не є стороною конфлікту щодо Донбасу. Знайти шляхи вирішення проблеми буде неможливо, — відповів Пєсков журналістам, які цікавилися можливістю тристороннього саміту.

За логікою Кремля, сторонами конфлікту виступають Київ та представники самопроголошених республік.

Наприкінці вересня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський на зустрічі з Ердоганом у форматі тет-а-тет у Нью-Йорку в рамках сесії Генасамблеї ООН передав йому перелік із 450 українських ув’язнених, які перебувають у Росії.

Лідер України просив турецького президента «замовити слово» за них перед Путіним. Згодом Зеленський на прес-конференції повідомив, що список передали російській стороні.