Кулеба. Фото: МЗС

https://racurs.ua/ua/n163736-plan-napadu-vje-na-stoli-v-moskvi-kuleba-pro-agresiu-proty-ukrayiny.html

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Вторгнення Росії до України оцінив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, РФ уже стягнула не оборонну військову техніку до українських кордонів.

Серед техніки є ракетні комплекси та обладнання для блокування радіозв’язку. Про це Кулеба розповів виданню «Delfi».

Зокрема, Росія відмовляється проводити саміти й міністерські зустрічі, а тому переговорні формати виявилися заблокованими. Також Росія не поважає ОБСЄ й не хоче, щоби місія могла працювати на всій території Донбасу. Конфлікт в Україні може статися й через газову кризу, тиск Росії на енергоринок і зусилля щодо завершення сертифікації газопроводу «Північний потік-2».

Безумовно, Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває в них «на столі», — заявив Кулеба.

Наразі Україна та її партнери працюють над тим, щоби знеохотити Росію від вибору на користь вторгнення. Цього не досягти поступками, а лише потужною політикою стримування.

Війна не припиняється з 2014 року й має хвилеподібний характер. Я не знаю, чи буде це остання хвиля й росіяни зрештою відтягують сили, чи це буде продовжуватися роками. Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, це марна справа. Ми працюємо над тим, щоби бути сильними і продовжуємо наполегливо захищати нашу землю та цінності, — додав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо західні країни «розв'яжуть війну» на Донбасі або на російському кордоні.