Людям, ищущим возможность привиться «бустерной» дозой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, вероятно, не нужно беспокоиться о том, какой именно это препарат будет.

Согласно масштабному исследованию, проведенному британскими учеными, многие комбинации различных препаратов, вероятно, обеспечат сильную защиту. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в The Lancet, сообщает The New York Times.

В рамках исследования 2 тыс. 878 добровольцев сначала получили по два укола вакцин AstraZeneca или Pfizer. Затем исследователи испытали как «бустеры» семь разных вакцин:

AstraZeneca;

Pfizer;

Johnson&Johnson;

Moderna;

Novavax;

мРНК-вакцину от CureVac (в настоящее время не имеет разрешения на массовое использование);

вакцину от Valneva, изготовленную из инактивированных коронавирусов (в настоящее время не имеет разрешения на массовое использование).

Кроме того, контрольная группа добровольцев вместо бустерной дозы получила вакцину от менингита.

Четыре недели спустя исследователи собрали у добровольцев образцы крови и измерили уровень их антител. Они также искали иммунные клетки, известные как Т-клетки, специально атакующие другие клетки, инфицированные коронавирусом.

Уровень антител и Т-клеток повысился у людей, получивших «бустерную» прививку от COVID-19, по сравнению с теми, кто получил вакцину от менингита.

Однако диапазон был достаточно велик: у людей, получавших ревакцинацию препаратом Valneva после вакцины Pfizer, наблюдалось увеличение лишь на 30% по сравнению с контрольной группой, в то время как «бустер» препаратом Moderna приводил к увеличению этого показателя на 1000%.

Исследование также показало, что бустеры увеличивают количество Т-клеток, распознающих коронавирус.

Антитела могут хорошо уничтожить коронавирус в начале инфекции, когда вирус поражает нос. Но глубоко в дыхательных путях Т-клетки могут обеспечить вторую линию защиты, — отмечается в статье.



В то же время ученые не следили за участниками эксперимента, чтобы установить, насколько «бустерные» прививки действительно предотвращают заболевание.

