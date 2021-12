У світі триває вакцинація від коронавірусу

Людям, шукають можливість зробити щеплення «бустерною» дозою вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, ймовірно, не потрібно турбуватися про те, який саме це препарат буде.

Згідно з масштабним дослідженням, проведеним британськими ученими, багато комбінацій різних препаратів ймовірно, забезпечать сильний захист. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в The Lancet, повідомляє видання The New York Times.

В межах дослідження 2 тис. 878 добровольців спочатку отримали по два уколи вакцин AstraZeneca або Pfizer. Потім дослідники випробували як «бустери» сім різних вакцин:

AstraZeneca;

Pfizer;

Johnson&Johnson;

Moderna;

Novavax;

мРНК-вакцину від CureVac (наразі не має дозволу на масове використання);

вакцину від Valneva, виготовлену з інактивованих коронавірусів (наразі не має дозволу на масове використання).

Крім того, контрольна група добровольців замість «бустерної» дози отримала вакцину від менінгіту.

Через чотири тижні дослідники зібрали у добровольців зразки крові та виміряли рівень їхніх антитіл. Вони також шукали імунні клітини, відомі як Т-клітини, які спеціально атакують інші клітини, інфіковані коронавірусом.

Рівень антитіл і Т-клітин підвищився у людей, які отримали «бустерне» щеплення від COVID-19, порівняно з тими, хто отримав вакцину від менінгіту.

Однак діапазон був досить великий: у людей, які отримували ревакцинацію препаратом Valneva після вакцини Pfizer, спостерігалося збільшення лише на 30% порівняно з контрольною групою, в той час як «бустер» препаратом Moderna призводив до збільшення цього показника на 1000%.

Дослідження також показало, що бустери збільшують кількість Т-клітин, які розпізнають коронавірус.

Антитіла можуть добре знищити коронавірус на початку інфекції, коли вірус вражає ніс. Але глибоко в дихальних шляхах Т-клітини можуть забезпечити другу лінію захисту, — наголошується в статті.



Водночас учені не стежили за учасниками експерименту, щоб встановити, наскільки «бустерні» щеплення насправді запобігають інфікуванню.

