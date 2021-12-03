Шмигаль прокоментував аварію на Бурштинській ТЕС Ахметова. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n163946-shmygal-prokomentuvav-avariu-na-burshtynskiy-tes-ahmetova.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, прокоментував аварію, яка трапилася на Бурштинській ТЕС, яку пов’язують з олігархом Рінатом Ахметовим.

Він не відповів на запитання, чому екологічну інспекцію не допустили на виробництво за останні два роки. Про це Шмигаль розповів під час виступу у Верховній Раді.

Щодо технологічної аварії на ТЕС — це прорив труби в котлі, який не пов’язаний із недопуском інспекції. Четверо людей постраждало, двоє з них перебувають у важкому, але стабільному стані. Ще двоє осіб в стані середньої тяжкості, — розповів він, додавши, що питання «на контролі уряду».

Недопуск екоінспеції до перевірок прокоментував в.о. міністра охорони довкілля Руслан Стрілець. За його словами, це системна проблема, над якою працюють у відомстві. Він сподівається, що законопроект № 3091 потрапить до другого читання та допоможе інспекторам проводити перевірки.

Нагадаємо, масштабна аварія сталася на одній з ТЕС України, пов’язаних з олігархом Рінатом Ахметовим. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Радіо Свобода» «Схеми» та «Центру протидії корупції», оприлюдненому 2 грудня.

На початку листопада мешканці Бурштина в Івано-Франківській області повідомили про аварію на місцевій ТЕС. Йдеться про Бурштинську ТЕС — одного з найбільших забрудників на континенті і єдину, яка експортує електроенергію до Європейського Союзу.

У компанії Ахметова ДТЕК підтвердили прорив «звичайного колектора з водою, який не несе загрози довкіллю». Водночас Державну екологічну інспекцію на територію ТЕС для перевірки не пустили.