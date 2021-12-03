Нові ціни на проїзд у Києві анонсував Кличко. Фото: КМДА

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Ціни на проїзд у громадському транспорті Києва зростуть.

Подорожчання проїзду відбудеться після закінчення опалювального сезону в столиці. Тобто вже в середині березня міська влада може прийняти таке рішення. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю телеканалу «Київ».

За словами градоначальника, тарифи будуть відрізнятися залежно від того, чи є пасажир власником карти киянина. Жителі столиці заплатять за квиток у громадському транспорті 12 грн, мешканці Київської області — 14 грн, а іногородні — 20 грн.

При цьому мер не пояснив, як буде вважатися ціна на проїзд для тих жителів Києва, хто не має прописки в столиці. Додав, що знижки для пільговиків збережуться, а також право деяких пільгових категорій населення на безкоштовний проїзд.

Нагадаємо, у листопаді київська влада опублікувала проект розпорядження про підвищення вартості проїзних квитків у столиці. У документі зазначалося, що звичайний проїзний без обмежень кількості поїздок коштуватиме 2 тис. 990 грн, проти ціни в 1,3 тис. грн, яка діє зараз.

Згодом міський голова Віталій Кличко заявив, що ціни на проїзд у громадському транспорті Києва не зростатимуть до кінця опалювального сезону. Це питання не розглядатиметься навіть попри те, що столиця опинилася в скрутній економічній ситуації через подорожчання енергоносіїв.