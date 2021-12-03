Карантин в Украине – в каких регионах наихудшая эпидситуация. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n163951-karantin-v-ukraine-v-kakih-regionah-naihudshaya-epidsituaciya.html

Ракурс

Карантин в Украине остается суровым во многих областях из-за сложной эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 3 декабря в «красной» зоне находятся Киев и 18 областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Пока ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. В целом в Украине этот показатель составляет 43,2% при определенном предельном уровне в 65%.

К «красной» зоне эпидемической опасности отнесены Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

На желтом уровне эпидопасности находятся Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. На оранжевом уровне — Закарпатская и Полтавская области.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 456 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 592 на 100 тыс. населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской — 744 и Николаевской областях — 648 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 2 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 53,1 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в девяти регионах страны.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 декабря, обнаружили у 13 тыс. 777 граждан. Среди новых инфицированных 1 тыс. 279 детей и 222 медицинских работника. Госпитализировать вчера пришлось 2 тыс. 992 человек, а умерли от болезни 509 инфицированных. Преодолеть ковид сумели 22 тыс. 893 человека.