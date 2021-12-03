У двух нардепов проверят наличие второго гражданства. Фото:

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Ракурс

У двух народных депутатов проверят наличие второго гражданства.

С соответствующим обращением в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу обратился парламентарий от «Слуги народа» Александр Качура. Об этом он сообщил 3 декабря в своем Telegram.

Нардеп попросил проверить наличие гражданства США у представителя «Слуги народа» Давида Арахамии и лидера «Голоса» Киры Рудык.

Время разобраться?! Я прежде всего за справедливость. И как юрист считаю, что всем необходимо соблюдать законы, особенно если ты сам эти законы пишешь. Сегодня будет зачитан мой депутатский запрос в СБУ, Миграционную и Пограничную службу. Ждем ответа от компетентных органов. У меня уже есть определенная инсайдерская информация, — говорится в сообщении.

Политик в своем запросе указал, что владеет информацией о том, что Арахамия и Рудык во время перелетов при пересечении границы Украины использовали украинский паспорт, а при прилете в другие страны — паспорт граждан США. Депутат попросил СБУ и ГПСУ уточнить, по каким документам осуществлялось пересечение границы в каждом из случаев.

Напомним, глава политсилы «Голос» Кира Рудык в эфире телеканала «Украина 24» трижды избегала ответа на вопрос о наличии гражданства США.