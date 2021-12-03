У двох нардепів перевірять наявність другого громадянства. Фото: depositphotos

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Ракурс

У двох народних депутатів перевірять наявність другого громадянства.

З відповідним зверненням до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби звернувся парламентар від «Слуги народу» Олександр Качура. Про це він повідомив 3 грудня у своєму Telegram.

Нардеп попросив перевірити наявність громадянства США у представника «Слуги народу» Давида Арахамії та лідера «Голосу» Кіри Рудик.

Час розібратися?! Я насамперед за справедливість. І як юрист вважаю, що всім необхідно дотримуватися законів, особливо якщо ти сам ці закони пишеш. Сьогодні буде зачитано мій депутатський запит до СБУ, Міграційної та Прикордонної служби. Чекаємо на відповідь від компетентних органів. У мене вже є певна інсайдерська інформація, — йдеться в повідомленні.

Політик у своєму запиті вказав, що володіє інформацією про те, що Арахамія і Рудик під час перельотів при перетині кордону України використовували український паспорт, а при прильоті в інші країни — паспорт громадян США. Депутат попросив СБУ та ДПСУ уточнити, за якими документами здійснювалося перетин кордону у кожному з випадків.

Нагадаємо, очільниця політсили «Голос» Кіра Рудик в ефірі телеканалу «Україна 24» тричі уникала відповіді на запитання щодо наявності громадянства США.