Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
4 грудня відбудеться повне сонячне затемнення

Унікальне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня — деталі

3 гру 2021, 15:17
999

Повне сонячне затемнення відбудеться завтра, 4 грудня.

На жаль, українці не зможуть на власні очі побачити це астрономічне явище — спостерігатимуть затемнення безпосередньо жителі частини території Південної Африки, південної частини Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, а також крайнього південного сходу Австралії. Крім того, його можна буде побачити з Антарктиди.

Це затемнення буде незвичним, оскільки його шлях рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду, тоді як більшість шляхів затемнення відбуваються із заходу на схід. Такий зворотний напрямок затемнення можливий лише в полярних регіонах.

Момент найбільшого затемнення очікується о 07.33 за всесвітнім координованим часом.


Анімація повного сонячного затемнення 4 грудня 2021, інфографіка: «Вікіпедія»

Нагадаємо, 19 листопада відбулося найдовше за 600 років місячне затемнення. Наступного разу таке явище очікується у 2669 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів