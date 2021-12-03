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4 грудня відбудеться повне сонячне затемнення
Унікальне сонячне затемнення відбудеться 4 грудня — деталіhttps://racurs.ua/ua/n163961-unikalne-sonyachne-zatemnennya-vidbudetsya-4-grudnya-detali.htmlРакурс
Повне сонячне затемнення відбудеться завтра, 4 грудня.
На жаль, українці не зможуть на власні очі побачити це астрономічне явище — спостерігатимуть затемнення безпосередньо жителі частини території Південної Африки, південної частини Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, а також крайнього південного сходу Австралії. Крім того, його можна буде побачити з Антарктиди.
Це затемнення буде незвичним, оскільки його шлях рухатиметься зі сходу на захід через Західну Антарктиду, тоді як більшість шляхів затемнення відбуваються із заходу на схід. Такий зворотний напрямок затемнення можливий лише в полярних регіонах.
Момент найбільшого затемнення очікується о 07.33 за всесвітнім координованим часом.
Нагадаємо, 19 листопада відбулося найдовше за 600 років місячне затемнення. Наступного разу таке явище очікується у 2669 році.
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