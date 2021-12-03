4 декабря состоится полное солнечное затмение, фото:

https://racurs.ua/n163961-unikalnoe-solnechnoe-zatmenie-sostoitsya-4-dekabrya-detali.html

Ракурс

Полное солнечное затмение произойдет завтра, 4 декабря.

К сожалению, украинцы не смогут своими глазами увидеть это астрономическое явление — будут наблюдать затемнение непосредственно жители части территории Южной Африки, южной части Атлантического, Тихого и Индийского океанов, а также крайнего юго-востока Австралии. Кроме того, его можно будет увидеть из Антарктиды.

Это затемнение будет необычным, поскольку его путь будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду, в то время как большинство путей затемнения проходят с запада на восток. Такое обратное направление затемнения возможно только в полярных регионах.

Момент наибольшего затмения ожидается в 07.33 по всемирному координированному времени.

Напомним, 19 ноября произошло самое длинное за 600 лет лунное затмение. В следующий раз это явление ожидается в 2669 году.