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Ракурс
4 декабря состоится полное солнечное затмение, фото:

Уникальное солнечное затмение состоится 4 декабря — детали

3 дек 2021, 15:17
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Полное солнечное затмение произойдет завтра, 4 декабря.

К сожалению, украинцы не смогут своими глазами увидеть это астрономическое явление — будут наблюдать затемнение непосредственно жители части территории Южной Африки, южной части Атлантического, Тихого и Индийского океанов, а также крайнего юго-востока Австралии. Кроме того, его можно будет увидеть из Антарктиды.

Это затемнение будет необычным, поскольку его путь будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду, в то время как большинство путей затемнения проходят с запада на восток. Такое обратное направление затемнения возможно только в полярных регионах.

Момент наибольшего затмения ожидается в 07.33 по всемирному координированному времени.


Анимация полного солнечного затмения 4 декабря 2021 года, инфографика: «Википедия»

Напомним, 19 ноября произошло самое длинное за 600 лет лунное затмение. В следующий раз это явление ожидается в 2669 году.

Источник: Ракурс


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