Изменения в Налоговый кодекс – Рада разблокировала подписание закона. Фото: ahrens.kiev.ua

https://racurs.ua/n163960-izmeneniya-v-nalogovyy-kodeks-rada-razblokirovala-podpisanie-zakona.html

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Налоги в Украине будут начисляться по-новому. Верховная Рада отклонила все 24 проекта постановлений, предлагавших отменить решение парламента от 30 ноября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Ни один из проектов постановлений не набрал минимально необходимых 226 голосов народных избранников. Авторами проектов постановлений стали члены фракций «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Об этом стало известно по трансляции заседания парламента.

Инициаторы постановлений аргументировали свою позицию тем, что закон был принят с грубым нарушением регламента Верховной Рады.

Депутаты отметили, что предложенный порядок рассмотрения поправок противоречил статье 45 регламента, поскольку народные депутаты не имели возможности однозначно понять, за что они голосуют.

После отклонения всех проектов постановлений спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что имеет возможность подписать законодательный акт и направить его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600) приняли во втором чтении и в целом. За него 30 ноября проголосовали 255 народных депутатов.