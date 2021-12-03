В Турции обнаружен уникальный средневековый дворец, фото: MEDYAURFA.COM

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В Турции в районе города Харран, который считается одним из старейших поселений мира, внесенного в ориентировочный список всемирного наследия ЮНЕСКО, археологи откопали уникальный 900-летний средневековый дворец.

Находка является одним из редких примеров трехэтажных дворцов, сохранившихся со времен Средневековья, сообщает издание TRT Haber.

Раскопки на этом месте производились на протяжении восьми лет.

В настоящее время раскопки проводятся в зале второго этажа Харранского дворца. Внутри зала было засыпано земли примерно на 7−8 м.

По словам ученых, в 1272 году монголы сожгли и разрушили Харран, после чего город долгое время описывался современниками как «руины».

Люди, вновь поселившиеся в Харране, на месте разрушенного дворца строили более простые стены своих новых поселений.

Каждый поселенец поднимает эту базовую почву примерно на 30−40 см и будет продолжать это делать на протяжении 800 лет. Как видим, почва достигла высоты 7−8 метров. Значительная часть этой почвы была расчищена при раскопках, которые мы сделали в этом году, — отмечают исследователи.

Отмечается, что при раскопках ученые обнаружили много деталей — от главных ворот дворца до бани, от оборонных башен до частных комнат.

Местные власти планируют превратить второй этаж дворца в музей науки, а ров перед дворцом снова наполнить водой и поднять мост, чтобы привлечь туристов и создать локацию для съемок фильмов и сериалов.

Источник: TRT Haber