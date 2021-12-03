У Туреччині виявили унікальний середньовічний палац, фото: MEDYAURFA.COM

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У Туреччині в районі міста Харран, яке вважається одним із найстаріших поселень світу, внесеного до Орієнтовного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, археологи відкопали унікальний 900-річний середньовічний палац.

Знахідка є одним із рідкісних прикладів триповерхових палаців, які збереглися з часів Середньовіччя, повідомляє видання TRT Haber.

Розкопки на цьому місці здійснювали впродовж восьми років.

Наразі розкопки проводяться у залі другого поверху Харранського палацу. Усередині зали було засипано землі приблизно на 7−8 м.

За словами учених, У 1272 році монголи спалили та зруйнували Харран, після чого місто впродовж тривалого часу описувалося сучасниками як «руїни».

Люди, які знову поселилися у Харрані, на місці зруйнованого палацу будували більш прості стіни своїх нових поселень.

Кожен поселенець піднімає цей базовий ґрунт приблизно на 30−40 см і продовжуватиме це робити впродовж 800 років. Як бачимо, ґрунт сягнув висоти 7−8 метрів. Значну частину цього ґрунту було розчищено під час розкопок, які ми зробили цього року, — зазначають дослідники.

Зазначається, що під час розкопок учені виявили багато деталей — від головних воріт палацу до його лазні, від оборонні вежі до приватних кімнат.

Місцева влада планує перетворити другий поверх палацу в музей науки, а рів перед палацом знову наповнити водою та підняти міст, щоб привабити туристів та створити локацію для зйомок фільмів і серіалів.

Джерело: TRT Haber