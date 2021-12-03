Потужну ботоферму викрили в Чернівцях. Фото: СБУ

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Ботоферму у Чернівцях ліквідувала Служба безпеки України.

Ділки «вирощували» та подавали та чорному ринку бот-акаунти в соціальних мережах. Правоохоронці встановили, що зловмисники створили і «розкрутили» понад 20 тис. ботів. Акаунти мали довгу історію та були верифіковані у соцмережах з використанням підроблених українських паспортів. Більшість профілів скуповували пропагандисти з Росії. Про це 3 грудня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Росіяни використовували цих ботів дискредитації української влади, Збройних сил України. Також за допомогою цих акаунтів виправдовували російську агресію та розганяли в соцмережах антивакцинаторські настрої.

Слідчі встановили, що ботоферму організували та обслуговували близько 15 осіб. Діяла організація в орендованому офісі в Чернівцях.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із доказами злочинів, спеціальний софт, майже 6 тис. 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських. Крім того, було знайдено понад 4 тис. платіжних карток українських банків.

Нагадаємо, правоохоронці ліквідували у Дніпрі ботоферму, яка працювала на замовлення Росії з метою дискредитувати українську владу та зірвати національну програму вакцинації.