Помер після радощів забитого голу футбольний тренер в Єгипті. Фото: art-holst.com.ua

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Футбольний тренер помер після забитого голу своєї команди в Єгипті.

Трагедія сталася під час матчу другого дивізіону чемпіонату Єгипту між командами «Аль-Маджр» та «Аль-Заркі». Тренер команди «Аль-Мадж» Адхам ель-Селхадар після забитого голу своєї команди на 93-й хвилині надто емоційно святкував. У наставника через це стався серцевий напад, і він знепритомнів. Про це повідомляється в Instagram-сторінці клубу.

На місце події викликали лікарів, чоловіка госпіталізували. До лікарні тренера не довезли — він помер.

Через смерть Адхам ель-Селхадар у клубі «Аль-Мадж» оголосили шестиденну жалобу. Наступний матч команди теж перенесуть на іншу дату, а всі тренування поки скасували. Поховають тренера вже сьогодні, 3 грудня.

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