Подарувати Зеленському синтезатор «для підтримки рейтингу» запропонували у Раді

Володимир Зеленський під час виступу «Кварталу 95», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n163956-podaruvaty-zelenskomu-syntezator-dlya-pidtrymky-reytyngu-zaproponuvaly-u-radi.html

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Верховна Рада не підтримала запит народного депутата з «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка до президента України Володимира Зеленського, який пропонував главі держави прийняти від нього в дар «синтезатор для підтримки сценічних навичок».

На думку Гончаренка, такий подарунок Зеленському потрібний для «підготовки другого випуску широко відомого глядачам шоу „Брати Цицько — гра без штанів“ через падіння довіри громадян України».

За відповідне рішення проголосували вісім народних депутатів, проти — 95, ще 70 народних обранців утрималися, 51 депутат не проголосував.

Звернувся до Зеленського з проханням подарувати йому синтезатор. Вважаю, що йому потрібно підтримувати сценічні навички, — прокоментував Гончаренко результати голосування у повідомленні, опублікованому в його Telegram-каналі. — Але депутати моєї ініціативи не підтримали. Даремно, Володимир Олександрович — дійсно хороший артист!



«Брати Цицько — гра без штанів» — відомий номер студії «Квартал 95», продемонстрований в ефірі у 2016 році. У ньому «брати Цицько», одного з яких грав Зеленський, демонструють гру на роялі «без рук».