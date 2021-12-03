Подарить Зеленскому синтезатор «для поддержки рейтинга» предложили в Раде

Владимир Зеленский во время выступления «Квартала 95», скриншот видео

https://racurs.ua/n163956-podarit-zelenskomu-sintezator-dlya-podderjki-reytinga-predlojili-v-rade.html

Ракурс

Верховная Рада не поддержала запрос народного депутата из «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко к президенту Украины Владимиру Зеленскому, предлагавшему главе государства принять от него в дар «синтезатор для поддержания сценических навыков».

По мнению Гончаренко, такой подарок Зеленскому необходим для «подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу „Братья Цицько — игра без штанов“ из-за падения доверия граждан Украины».

За соответствующее решение проголосовали восемь народных депутатов, против — 95, еще 70 избранников воздержались, 51 депутат не проголосовал.

Обратился к Зеленскому с просьбой подарить ему синтезатор. Полагаю, что ему нужно поддерживать сценические навыки, — прокомментировал Гончаренко результаты голосования в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. — Но депутаты моей инициативы не поддержали. Зря, Владимир Александрович — действительно хороший артист!



«Братья Цицько — игра без штанов» — известный номер студии «Квартал 95», продемонстрированный в эфире в 2016 году. В нем «братья Цицько», одного из которых играл Зеленский, демонстрируют игру на рояле «без рук».