«Красную» зону покинут девять областей – Ляшко. Фото: УП

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Карантин в Украине планируют ослабить в регионах, где улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Потенциально восемь-девять областей готовы выйти из «красной» зоны. Об этом заявил министр охраны Украины Виктор Ляшко в кулуарах парламента.

Министерство здравоохранения уже подало в Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Из «красной» зоны готовы выйти восемь областей, ждем еще девятую, — сказал он.

Заседание комиссии планируют провести на следующей неделе. За прошедшие сутки зарегистрировали 13 тыс. 777 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Выздоровели 22 тыс. 893 пациента, еще 509 украинцев умерли.

Напомним, что карантин в Украине остается суровым во многих областях из-за сложной эпидемиологической ситуации. По состоянию на 3 декабря в «красной» зоне находятся Киев и 18 областей.

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 456 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 592 на 100 тыс. населения.