Украина начала фактическое строительство двух военно-морских баз, фото: Navy Media Content Services

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Украина на фоне усиления эскалации со стороны России начинает фактическое строительство военно-морских баз в Бердянске и Очакове.

Об этом сегодня, 3 декабря, во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также, по словам Резникова, происходит практическое выполнение других контрактов в рамках договоренностей с Великобританией.

Резников добавил, что сейчас по отдельным позициям государственного оборонного заказа наблюдается соревнование лоббистов.

Есть примеры, когда десятилетиями финансировались производства или разработки без четкого понимания, какой результат будет получен. И будет ли он актуален. Такие вещи мы будем прекращать, чтобы сконцентрировать ресурсы на том, что действительно необходимо и имеет перспективу, — отметил министр.

Следует добавить, что Резников во время рабочего визита в Бердянск в середине ноября подчеркивал, что создание в городе базы ВМС должно быть ускорено на фоне попыток России фактически оккупировать Азовское море.

В городе на участке 3,04 га планируют разместить командование базы, два дивизиона кораблей (дивизион малых бронированных артиллерийских катеров и патрульных катеров типа Mark VI и дивизион судов обеспечения), радиотехническое подразделение, подразделение по борьбе с противодиверсионными средствами и силы обеспечения.

На другом участке площадью 1,4 га уже строят казарменный комплекс для 200 военнослужащих отдельного батальона морской пехоты.