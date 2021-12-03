Україна розпочала фактичне будівництво двох військово-морських баз, фото: Navy Media Content Services

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Ракурс

Україна на тлі посилення ескалації з боку Росії розпочинає фактичне будівництво військово-морських баз — у Бердянську та Очакові.

Про це сьогодні, 3 грудня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також, за словами Резнікова, відбувається практичне виконання інших контрактів у рамках домовленостей зі Великою Британією.

Резніков додав, що зараз щодо окремих позицій державного оборонного замовлення спостерігається змагання лобістів.

Є приклади, коли десятиліттями фінансувалися виробництва чи розробки без чіткого розуміння, який результат буде отримано. І чи буде він актуальним. Такі речі ми будемо припиняти, щоб сконцентрувати ресурси на тому, що дійсно необхідно і має перспективу, — зазначив міністр.

Варто додати, що Резніков під час робочого візиту до Бердянська в середині листопада наголошував, що створення у місті бази ВМС має бути прискорене на тлі намагань Росії фактично окупувати Азовське море.

У місті на ділянці 3,04 га планують розмістити командування бази, два дивізіони кораблів (дивізіон малих броньованих артилерійських катерів і патрульних катерів типу Mark VI та дивізіон суден забезпечення), радіотехнічний підрозділ, підрозділ боротьби із протидиверсійними засобами та сили забезпечення.

На іншій ділянці площею 1,4 га вже зводять казармений комплекс для 200 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти.